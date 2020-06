Laatste Eigen Huis & Tuin: alleen de echte fan maakt deze quiz foutloos

Het is misschien wel een van de meest ongelukkige momenten om te stoppen met Eigen Huis & Tuin, want vanwege de beperkingen met betrekking tot het coronavirus zijn veel mensen bezig met het verfraaien en verduurzamen van hun huis. Ze komen erachter dat het handig is een extra kantoortje te maken of pakken eindelijk de tuin goed aan. In dat licht is het leuk om terug te kijken naar een tuinmetamorfose waarbij tuinman Tom Groot heeft geprobeerd Frankrijk naar de achtertuin te halen. Met de veelzeggende, ontroerde blik in de ogen van de huiseigenaren. En de handen voor de mond.