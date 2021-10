Laatste redmiddel voor bewoners met vocht en schimmel in huis: de onafhankelijke schimmelexpert

Abdel Khalak el Hanouni heeft al ruim twaalf jaar last van vocht en schimmel in zijn woning aan de Trekweg in de Haagse wijk Laak. Al die jaren klaagt hij er ook al over bij woningcorporatie Vestia, maar het heeft nog steeds niet tot een oplossing geleid. Overal in het huis, dat ook vochtig ruikt, zijn er duidelijke vochtplekken op de muren. In de keuken hebben zelfs de tegels losgelaten. Ook zijn de koelkast en vriezer beschadigd. De Hagenaar heeft zijn koelkast en vriezer nu maar in een van zijn kamers gezet. Zijn schuur is onbegaanbaar gebied. En zijn douche is een en al roestige buizen.