Last van piepende rookmelders? Maak ze af en toe goed schoon

,,Nu je toch bezig bent je huis wat brandveiliger te maken, moet je ook even naar de brandblusser kijken. In cafés en restaurants worden de brandblussers onderhouden door professionals. Meestal doen die er een sticker op als hij is gecontroleerd. Privé is er geen onderhoudsplicht, maar het is wel zo fijn dat je hem kunt gebruiken als je hem nodig hebt. Bijvoorbeeld als de vlam in de pan is geslagen. Je weet toch dat je dat nooit met water moet blussen, hè!”



Met een beetje geluk heeft de brandblusser een manometer, waarmee de druk wordt weergegeven. ,,Als de naald van de meter in het groen staat, dan is het goed. Er is dan genoeg druk om hem leeg te spuiten. Als dat niet zo is, moet je hem na laten kijken of vervangen. Niet zomaar weggooien, maar afvoeren als klein chemisch afval. Dan kan hij worden gerecycled. Ga naar het lokale milieupark", raadt Marja aan. ,,Wist je trouwens dat je in sommige Europese landen ook een brandblusser in de auto moet hebben? Misschien wel even goed om erbij te vermelden, want veel mensen zullen het niet weten.”