Leencapaciteit huizenkopers onder druk door almaar stijgende hypotheekrente

De gemiddelde hypotheekrente blijft stijgen en is al boven het niveau van vijf jaar geleden. Voor huizenkopers die de rente lang willen vastleggen (20 of 30 jaar) zijn er bijna geen hypotheken onder de 3 procent meer te vinden. De leencapaciteit komt onder druk te staan.

Sinds januari is de rente die 10 of 20 jaar wordt vastgezet, verdubbeld. Het heeft inmiddels een significant effect op de maximale lening die huizenkopers kunnen krijgen. Voorbeeld: iemand die in januari nog 310.000 euro kon lenen voor de aankoop van een woning, heeft nu iets meer dan 280.000 euro te besteden. De helft van de huizenkopers is starter en heeft over het algemeen weinig spaargeld om die daling op te vangen.

De Hypotheekshop merkt op dat meer klanten nu voor een kortere rentevastperiode kiezen om het huis dat is aangekocht toch nog te kunnen betalen. De hypotheekaanvraag volgt immers pas na de aankoop van een woning.

Woningmarkt vertoont signalen van afkoeling

Het effect op de huizenprijzen is al terug te zien in de cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het eerste kwartaal van dit jaar daalde de gemiddelde prijs van bestaande woningen met 2,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. ,,Er wordt momenteel minder overboden”, zegt Michiel Meijer, directeur van Van Bruggen Adviesgroep. ,,Ook het aantal bezichtigingen neemt af. Een grote groep mensen vindt het nu geen goed moment om een huis te kopen.”

Volledig scherm De gemiddelde hypotheekrente van alle geldverstrekkers en alle rentevastperiodes, met en zonder Nationale Hypotheek Garantie. © De Hypotheekshop

Er ontstaat door de snel stijgende rente een nieuwe dynamiek op de woningmarkt. ,,Huizenkopers zijn onrustig”, vat hypotheekdeskundige Marga Lankreijer van Independer samen. ,,Zo kloppen er verschillende mensen bij ons aan die al een renteaanbod willen, terwijl ze nog geen huis op het oog hebben. Ze willen weten met welk bedrag ze kunnen bieden. Dat gaat niet, want voor een juiste hypotheekrente moet bijvoorbeeld het onderpand oftewel de waarde van de woning goed in beeld zijn.”

Verkopers twijfelen over timing

Ook verkopers zijn aan het wikken en wegen, vervolgt Lankreijer. ,,Wanneer moeten ze hun woning in de verkoop zetten, vragen ze zich af. Vooral bij mensen die een nieuwbouwwoning hebben gekocht, speelt die vraag. Ze moeten misschien nog een jaar wachten tot ze in hun nieuwbouwhuis kunnen. Als door de stijgende rente de huizenprijzen dalen, kunnen ze minder overwaarde inzetten voor hun nieuwe huis. En het gaat echt hard nu. De vijf meest voordelige rentes van de afgelopen week stegen met 0,12 procentpunt. Vandaag komen er nieuwe verhogingen aan. Dat begint een stempel te drukken op de leencapaciteit.”



Klanten van Van Bruggen Adviesgroep moeten soms worden gewaarschuwd. ,,Adviseurs hebben het twee keer zo druk”, zegt Michiel Meijer. ,,Een groep klanten die het huis al heeft gekocht, en zich aan het oriënteren is op een financiering moet er soms voor kiezen de rente 10 jaar vast te zetten in plaats van 20 jaar. Dan verandert het financiële plaatje. Een andere groep klanten is zich aan het oriënteren, maar de berekening die we hebben gemaakt, klopt niet meer dankzij de gestegen rente.”

Experts gaan ervan uit de de hypotheekrente voorlopig doorstijgt. ,,De inflatie stijgt door een aantrekkende economie en de oorlog in Oekraïne”, zegt Michiel Meijer. ,,Wat verder nog begint te spelen zijn de lockdowns in China. De productie en toelevering zorgt mogelijk voor een nog hogere inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentes moeten aanpassen.”

Dat is momenteel nog niet gebeurd. De rente stijgt omdat de ECB is gestopt met het grootschalig opkopen van leningen. Daardoor moeten banken en andere geldverstrekkers meer betalen voor het geld dat ze gebruiken voor het aanbieden van een hypotheek. De hogere kosten rekenen ze door. ,,Wel is de concurrentie op de hypotheekmarkt groot met 51 aanbieders”, zegt Meijer. ,,Dat kan een stijging eventueel dempen, maar de trend is voorlopig opwaarts.”