Leendert (25) betaalt 20 euro per maand aan energie: 'Denk dat er niet veel is geïsoleerd’

Hoe woon je?

,,Sinds 1 augustus woon ik samen met mijn vrouw in een tussenwoning in Giessenburg. We kregen in mei de sleutels al, maar we hebben nog het nodige verbouwd. Het huis is in 1969 gebouwd en we hebben 105 vierkante meter aan woonoppervlak.



Lees ook Hoe en wanneer krijg ik die 190 euro energiecompensatie?

De belangrijkste verandering waren de elf zonnepanelen. Die kwamen ze de dag nadat we de sleutels kregen al brengen. Netto kostten ze me 4000 euro en ze zouden ongeveer 4100 kWh op jaarbasis moeten opbrengen. Ook hebben we een houtkachel. Op de bovenverdieping hebben we als het echt koud is misschien alleen de radiator in de badkamer een keertje aan. Verder hebben we op de slaapkamer een split-airco hangen. Die kan ook verwarmen. De schoorsteenpijp loopt in de muur van de slaapkamer omhoog, dus ik heb al gemerkt dat deze warmte afgeeft aan de slaapkamer.

Overal zit dubbel glas, maar ik denk dat dit glas inmiddels al wel minstens twintig jaar oud is. Verder is mij niet echt bekend wat er aan isolatie zit. De vorige bewoners woonden hier twintig jaar. Ik denk niet dat er veel is geïsoleerd. Dat merk ik ook als we in de avond de houtkachel aan hebben gehad en we de ochtend daarna weer beneden komen: dan is het gewoon weer koud. Dat komt misschien ook omdat we voor en achter grote ramen hebben. In de zomer zorgt dit weer voor warmte, maar daar wil ik horizontale jaloezieën gaan plaatsen.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben een jaarcontract bij Engie. Daar betalen we 20 euro per maand. Dat is het minimumbedrag, want waarschijnlijk gaan we een behoorlijk bedrag terugkrijgen. Zeker omdat we ook nog 500 euro welkomstbonus ontvangen.



We wonen er net, maar waarschijnlijk gaan we zo’n 2250 kWh aan stroom verbruiken op jaarbasis. Met onze zonnepanelen hebben we dus een flinke overproductie, maar mijn terugleververgoeding is momenteel 46 cent per kWh. Natuurlijk zal dit in de toekomst beïnvloed worden door de salderingsregeling, maar ik vind dat daar vaak te negatief over wordt gepraat. Ik denk dat ik nog steeds geld zal terugkrijgen en dus goed zit met mijn extra zonnepanelen.

Hiervoor zat ik in een huurhuis waar de energiekosten bij de huurprijs in zaten, dus voor mij is het de eerste keer dat ik een energiecontract afsloot. Ik heb vooral gekeken naar de terugleververgoeding, dat is voor mij het interessantst. Ik ga ook overwegen om het gas bij een andere energiemaatschappij onder te brengen. Dat weten veel mensen niet, maar dat kan gewoon.

Ons gasverbruik wordt maximaal 500 kuub. Dat komt omdat we voornamelijk gas verbruiken met douchen en koken. Verder gebruiken we de houtkachel om te verwarmen. Dat kost me niks, omdat ik dat gratis mag ophalen. Ik zit in een WhatsAppgroep met iemand die bomen kapt in verband met overlast of gevaar. Scheelt hem weer een hoop gedoe met opruimen en voor mij is het een leuke hobby. Ik vind het belangrijk om verantwoord hout te stoken, voor een lagere rekening en aangenaam comfort. Ik stook op de zogenaamde Zwitserse manier, wat ook voor aan lagere uitstoot zorgt.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We monitoren ons verbruik met een domoticasysteem. We hebben slimme stekkers die bijvoorbeeld apparaten uitschakelen als ze niet worden gebruikt. Bij ons in huis wordt ook wel geleefd, ik ga niet in de kou zitten. En we douchen ook iedere dag. Mijn vrouw is er misschien niet zo erg mee bezig als ik, maar zij is ook bewust van het verbruik.



De was hangen we altijd op het rek te drogen. De wasmachine is net nieuw, dan let ik natuurlijk wel op dat het binnen het budget de zuinigste is. Het is een slimme machine, die ik straks zelfs zo kan inplannen dat deze aangaat als het opgewekte vermogen van de zonnepanelen hoog genoeg is dat we op dat moment geen stroom van het net hoeven af te nemen. Dat werkt met een app, Home Assistant, daaraan kun je alle slimme apparaten in huis koppelen. We wonen al met al dus erg prettig. We hebben genoeg comfort en weinig lasten.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Besparen in huis? Bekijk hieronder per ruimte waar winst te behalen valt door op de bolletjes met bedragen te klikken.

