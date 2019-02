Lesje voor iedereen die z'n planten snel laat doodgaan

Over het algemeen weten we dat de ene plant meer licht nodig heeft dan de ander en dat een cactus bijvoorbeeld minder vaak water nodig heeft dan de gemiddelde andere plant. Die variatie kan als ‘plantenleek’ de verzorging bemoeilijken. Daarom is het misschien nog wel belangrijker om te weten welke planten tegen een beetje ‘verwaarlozing’ kunnen en niet bij het minste of geringste omvallen van verdriet wanneer je ze een keer vergeet goede verzorging te bieden.

Kies planten met een stevig blad

Planten met een stevig blad kunnen beter tegen een stootje dan planten met dunne, fragiele bladeren. Dat komt doordat deze planten door hun dikke bladeren en/of stam meer vocht kunnen opnemen en vasthouden dan planten met een fragiel uiterlijk. Daar verdampt het water nou eenmaal sneller omdat er minder plek is om het water in de plant op te slaan. Vergeet je regelmatig water te geven, dan weet je waar je op moet letten bij het kopen van een nieuwe plant.

Te weinig óf te veel water

Natuurlijk is het goed om de planten voldoende water te geven. Hierin schuilt wel juist het gevaar dat we de neiging hebben een plant te veel water te geven en laat dat nou juist de grootste oorzaak zijn dat een plant overlijdt. Voel dus eerst aan de grond rondom de plant of deze nog vochtig is of niet. Is deze nog vochtig? Wacht dan nog een paar dagen, want de plant kan beter een kleine periode met te weinig water doorstaan dan een periode met te veel water.

Voor degene die er 100 procent van overtuigd is bijna elke plant (onbewust) dood te krijgen, is het misschien goed om te beginnen met een cactus of vetplant. In de winter hebben deze planten genoeg aan één keer per maand een scheut water. In de zomermaanden is één keer per twee weken vaak voldoende. Twijfel je nog steeds of je iets niet goed doet? Bij een tekort aan water beginnen beide planten te verschrompelen. Een teveel aan water laat een cactus in elkaar zakken en een vetplant zijn blaadjes verkleuren, met als gevolg dat ze eraf vallen.

Alternatieven

Als je geen cactus- en vetplantenliefhebber bent, zijn er nog genoeg alternatieven. Denk hierbij aan de Sansevieria, Yucca, Dracaena of de Zz-plant. Ze kunnen een tijdje prima tegen te weinig water, maar niet tegen te veel water. Ze houden van een lichte omgeving. De Yucca kan zelfs in volle zon nog prachtig floreren. Een leuke hangplantvariatie hierin is de Epipremnum. Een sterke plant waarvan de bladeren zich aanpassen aan de hoeveelheid licht. Hoe lichter de omgeving, hoe lichter de bladeren.