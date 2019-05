Leuk voor in de achtertuin: een kampeerplek

videoVoor een paar euro per nacht kamperen tussen de kippen. Dat kan bij Joel Geldof in het Zeeuwse Wolphaartsdijk. Gewoon in de achtertuin. Omdat ze het genot van wonen op een prachtige locatie graag wil delen.

Haar huis staat aan de Egbert Petruspolderweg in Wolphaartsdijk, op loopafstand van het Veerse Meer en het bos. Naast kippen lopen er om het huis ook lammetjes, een hond, een haan en twee katten rond. Wie wil, kan een vuurtje stoken.

Camping De Boekenwurm van Joel Geldof in Wolphaartsdijk is een paradijs voor de liefhebber van avontuurlijk en intiem kamperen. Vooral millennials waarderen deze vorm van micro adventure, zegt Hugo van Donselaar. Hij is één van de vier initiatiefnemers van Campspace.com, een platform met zo’n honderd accommodaties voor ‘mensen die graag van gebaande paden af gaan’. Denk aan verdwaalde ‘urban kampeerplekken’ in de stad, een dakterras, een weitje annex boekwinkeltje-aan-huis, een hot-tub in de achtertuin met uitzicht op een vennetje. Gewoon bij mensen thuis. ,,Onze bezoekers komen uit meer dan honderd landen en we hebben plekken in zo’n zestig landen”, zegt Van Donselaar.

Zogenaamde stadscamping

In Nijmegen heeft tweedaags technofestival Drift Om Te Dansen zelfs opgeroepen om volgende week tuinen te delen. Op de site: ‘Op 7, 8 & 9 juni toveren we het gastvrije Nijmegen om tot één grote stadscamping! Met banken, achtertuinen, bedden en hangmatten maken we gebruik van wat er al is en heten we Drifters die van verder moeten komen welkom.’ Met de actie hoopt het festival dat bezoekers een goede band krijgen en zelfs vrienden worden.

Joel Geldof is al vanaf het eerste uur enthousiast ‘tuindeler’. ,,Een paar jaar geleden las ik een artikel over Camp in my Garden. Echt iets voor mij, dacht ik gelijk. Ik zit ook op de Belgische variant, Go Camper. Rijk word je er niet van, maar daar doe ik het niet voor. Ik doe het omdat het leuk is en voor aanloop zorgt. Want ik woon heel afgelegen. Bovendien, ik woon hier zo mooi. Het is bijna asociaal om anderen daarvan niet te laten meegenieten”, zegt ze. Geldof is ook lid van Vrienden op de Fiets. ,,Mensen die een fietsvakantie houden, kunnen hier slapen en een ontbijtje eten.”