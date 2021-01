Liesbeth en Dries combineren wonen en werken in een gerenoveerde fabriek

Waarom de gemiddelde huizen­prijs in december daalde

22 januari Bestaande koopwoningen waren in december 8,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, maar daalden 0,5 procent ten opzichte van november, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat laatste heeft waarschijnlijk met de veranderingen in de overdrachtsbelasting te maken.