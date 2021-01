Liesbeth en Dries lieten chocoladefabriek ombouwen tot droomhuis

MIJN TUIN Hoe Peter van een zandvlakte tóch een tuin heeft kunnen maken

17 januari Architect Peter van der Toorn Vrijthoff liet dertig jaar geleden zijn huis bouwen op de Zandvoortselaan in Den Haag. Op het stuk grond stond een verwaarloosd noodschooltje. Het was één grote zandvlakte, de uitloop naar het duingebied. Perfect voor het bouwen van een huis en het onderkelderen daarvan. ,,Maar daarop een tuin aanleggen was moeilijk.”