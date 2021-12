Makelaar weet aandacht te trekken met te koop staand huis bomvol kerstversiering

Op huizensite Funda staat sinds vandaag een huis dat van top tot teen is ingepakt met kerstversiering. De opvallende makelaar Tim Kugelmann weet de aandacht te trekken van huizenzoekers met zijn ludieke actie, die is gesponsord door webwinkel Bol.com.

,,Als jullie het overdreven vinden, moeten jullie het zeggen, maar wat heb ik me uitgesloofd”, zegt Kugelmann in een video op YouTube waarin hij het huis aanprijst. De tussenwoning in het Noord-Hollandse Schagen staat daadwerkelijk te koop, voor een bieden vanaf-prijs van 250.000 euro. Werkelijk iedere kamer is opgedirkt met kerstdecoratie, opsmuk, tierelantijntjes. Een gemiddelde kermisattractie oogt somber en bescheiden in vergelijking met de Funda-advertentie.

Volledig scherm Het huis is van binnen en buiten versierd met kerstverlichting en andere decoratie. © De Vliegende Makelaar

Je vraagt je als kijker af of het in de huidige woningmarkt wel nodig is om nog zo op te vallen met een advertentie. Makelaarskantoren reppen nog altijd over veel belangstelling voor te koop staande huizen en bij vier op de vijf woningen wordt overboden op de vraagprijs. Makelaars moeten over het algemeen meer mensen teleurstellen dan dat ze hun best moeten doen gegadigden te vinden.

20.000 euro aan kerstartikelen

De advertentie is ook bedoeld als reclamecampagne voor Bol.com, dat voor maar liefst 20.000 euro aan kerstartikelen investeerde voor de foto's en video. De firma laat deze site weten het assortiment ‘in het zonnetje te willen zetten’. ,,Ik werd al in de zomer benaderd door de webwinkel of ik een huis op deze manier wilde verkopen”, zegt Kugelmann tegen deze site. ,,Zij hebben de kerstversiering gesponsord om op te vallen in de media. Het past bij mijn manier van presenteren, dus ik heb er graag aan meegewerkt. Bovendien wordt achteraf alles gedoneerd aan de voedselbank.”

Bol.com laat via een woordvoerder nog weten dat de nieuwe bewoner alle spullen mag overnemen. In dat geval wordt de opbrengst aan de voedselbank gedoneerd.

Volledig scherm Tim Kugelmann schittert zelf ook in de advertenties die hij op Funda zet. © De Vliegende Makelaar

Het is geen toeval dat juist ‘de vliegende makelaar’, zoals Kugelmann zichzelf presenteert, is gekozen om mee te doen aan de campagne. Hij weet met foto's en video's vaker op te vallen in de (social) media, bijvoorbeeld toen hij een keer naakt in bad ging zitten om de badkamer levendig te etaleren. Hij bezoekt de huizen die hij verkoopt als presentator die de bewoners interviewt. En als hobbypiloot vliegt hij wel eens over de huizen heen die hij moet verkopen. ,,Zeker als ik de omgeving niet goed ken. Ik krijg dan altijd inspiratie voor ludieke acties. Vanwege de video's uit de lucht word ik de vliegende makelaar genoemd.”

‘De marketing werkt’

Of al die opsmuk wel eens mensen afschrikt? ,,Kijk, als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zijn er altijd wel mensen die negatief reageren. ‘Daar heb je die mediageile makelaar weer’, zullen ze denken. Gelukkig vinden de meeste mensen het leuk en ik heb nu al wel een telefoontje gekregen van huizenzoekers uit Friesland die normaal gesproken niet in huizen in Schagen geïnteresseerd waren en nu wel. Dat is ook waarom de bewoners er aan mee wilden doen: de marketing werkt en huizen worden er goed door verkocht.”

De woning in Schagen heeft een bieden vanaf-prijs van 250.000 euro, een controversiële methode in de huizenmarkt. ,,Ik houd er gewoon niet van om kiekeboe te spelen”, zegt Tim Kugelmann daarover. ,,De meeste huizen worden momenteel boven de vraagprijs verkocht, dus dat is per definitie een bieden vanaf-prijs. Ik val op, maar ben ook open en rechtlijnig over hoe ik zaken doe. Daarom vertel ik jou ook meteen dat het hier om een reclamestunt gaat. De kerstversiering wordt overigens volgende week weer weggehaald, zodat geïnteresseerde kijkers het huis ook zonder de versiering kunnen beoordelen als ze dat willen. Niet iedereen wordt even enthousiast van zoveel kerstversiering natuurlijk.”

Volledig scherm © De Vliegende Makelaar

Bekijk hier al onze video’s over wonen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.