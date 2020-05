Makelaarsvereniging: Woningmarkt wordt wat stabieler

,,Makelaars merken dat de markt gezonder wordt, stabieler, en dat is goed”, aldus NVM-voorzitter Onno Hoes in een persbericht. ,,Er is minder druk op de markt en dat biedt kansen voor bijvoorbeeld starters die te maken hebben met veel concurrentie.”

Iets voor de coronacrisis waren er al tekenen van een evenwichtigere woningmarkt, meldt de makelaarsvereniging. Zo is de markt in Amsterdam inmiddels ruimer dan in bijvoorbeeld Groningen. Dat zou kunnen komen door de hoge huizenprijzen waardoor woningen in de hoofdstad minder snel worden weggekaapt. Verwachte maatregelen zoals het beperken van Airbnb of het invoeren van een zelfbewoningsplicht hangen boven de markt, en kunnen er volgens de NVM mogelijk toe leiden dat beleggers een pas op de plaats maken.

Huurhuizen

Ook in de huurdersmarkt wordt een soortgelijke trend waargenomen. Het aanbod van huurwoningen is de afgelopen maand flink gestegen, zo blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius die de NOS heeft opgevraagd. Als oorzaken worden genoemd het vertrek van buitenlandse medewerkers (expats) en afname van huizen die als vakantieverblijf worden verhuurd (Airbnb).



Uit cijfers van Funda blijkt dat mensen nog steeds zeer geïnteresseerd zijn in een nieuw huis, laat de NVM verder weten. Alleen al in de afgelopen week waren er ruim 30 procent meer contactverzoeken richting makelaars dan in dezelfde periode vorig jaar.



De hypotheekmarkt steunt het beeld dat ondanks de beperkende coronamaatregelen de huizenmarkt nauwelijks last lijkt te hebben. Net als maart noteerde april landelijk een recordaantal hypotheekaanvragen (57.000), die voor een groot deel afkomstig waren van oversluiters (35 procent), zo meldt De Hypotheekshop. Dat zijn mensen die al een hypotheek hebben en overstappen van geldverstrekker om hun maandlasten omlaag te krijgen. Het aantal aanvragen van starters en doorstromers lag ongeveer 20 procent hoger dan in de maanden januari en februari van dit jaar.

Rente

De hypotheekrente is sinds de coronacrisis wel wat gestegen, gemiddeld met ongeveer 0,2 procent. Mede daardoor zouden veel mensen nu snel hun slag willen slaan, zo denken economen. Een huizencrisis ontstaat ook pas als de economie voor lange tijd in een recessie belandt en de werkloosheid bijvoorbeeld stijgt. Banken verwachten dat dat aan het einde van dit jaar of volgend jaar wel gaat gebeuren, met dan ook een daling van de huizenprijzen tot gevolg. Er blijft voorlopig wel een ongekend groot tekort aan woningen, zo is de verwachting.