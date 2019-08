Makkelijk te stekken en (bijna) niet kapot te krijgen: de sansevieria

Eigen tuin eerstDe sansevieria is terug, in allerlei gedaanten. Van alle kamerplanten is de vrouwentong het lastigst dood te krijgen. Tuingoeroe Romke van de Kaa analyseert de kracht en ziet dat de verscheidenheid in soorten groeit.

Grappen over schoonmoeders zijn internationaal. De bekende vensterbankplant sansevieria wordt in het Engels ‘schoonmoeders tong’ genoemd. Wij houden het hier wat algemener op ‘vrouwentong’. Turken noemen de cactus ‘schoonmoeders zetel’. En voor de giftige monnikskap hebben de Grieken de naam ‘schoonmoeders medicijn’ bedacht.

Ooit kwam je de sansevieria tegen op elke vensterbank. Niet verwonderlijk, want je hoeft maar een blad doormidden te snijden, in de grond te steken en je hebt een nieuwe plant. Zo verspreidde de vrouwentong zich vroeger door het hele land zonder dat er een bloemenwinkel aan te pas kwam. Daarna kreeg de plant een stoffig imago. Hij werd verdrongen door exclusievere kamerplanten en je zag hem eigenlijk alleen nog op de vensterbank van een enkel scharrig Belgisch café.

Afzet verdubbeld

Maar de sansevieria is weer in opkomst. De afzet is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Dat heeft te maken met onze hang naar gemak: we willen wel planten in huis, maar er niet te veel aandacht aan besteden. En de generatie die iets wist over de verzorging van kamerplanten sterft uit. De moderne kamerplant kan gerust op de vensterbank boven de radiator van de centrale verwarming staan en moet daar liefst ook nog een week zonder water kunnen. En zo’n plant is de vrouwentong. Al geef je hem drie weken geen water, hij overleeft het wel.

De ouderwetse sansevieria is inmiddels vervangen door allerlei nieuwe soorten en variëteiten. Van de ongeveer 70 soorten die er bestaan is inmiddels een flink aantal in tuincentra te koop. De meest bekende hiervan is waarschijnlijk sansevieria kirkii ‘friends’, met veel smallere bladeren dan we van een vrouwentong gewend zijn. Maar waarom de plant ‘friends’ is genoemd? Het blad is even scherp als dat van de gewone soort.

Handshake

Kennelijk zijn de kwekers een offensief begonnen ter verbetering van het imago van de sansevieria. Want een plant die vrouwentong heet, geef je natuurlijk niet met een stalen gezicht aan vrienden of familie cadeau. In ieder geval heet een andere nieuwigheid sansevieria cylindrica ‘handshake’. De bladstand doet inderdaad wat denken aan de gespreide vingers van een hand, maar met het schudden van deze hand blijft het oppassen.

Een grappige plant is sansevieria bacularis ‘mikado’ met dunne, rechte bladeren die inderdaad doen denken aan mikadostokjes.

Een vrouwentong stekken is kinderlijk eenvoudig, maar voor wie zelfs dit te veel werk is, bestaat er nog een snellere methode om de plant te vermeerderen. Je klopt hem uit de pot en trekt aan een blad dat aan de buitenkant van de plant zit. Vaak zal dit loslaten met een paar wortels eraan. Zet dat blad in een bloempot, geef het water en je hebt een nieuwe plant.