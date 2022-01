Marchiano (22) moet alsnog ouderlijk huis uit na overlijden moeder, maar krijgt wél andere woning

Woonbelas­tin­gen stijgen minder hard, wel verschil in rekenmetho­de WOZ-waar­de

De gemeentelijke belastingen stijgen komend jaar waarschijnlijk minder hard dan de voorgaande jaren, blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis. Hoe dat precies uitpakt, verschilt per gemeente en per woning, want de WOZ-waarde wordt in veel plaatsen vanaf 1 januari anders berekend.

21 december