Marieke en Harold willen groener: ‘Op dit huis waren we meteen verliefd, maar nieuwe stap geeft energie’

De twee kochten het huis in april 2017. Ze woonden in een huurappartement in Den Haag, nadat ze terug waren gekomen uit Ecuador, het land waar Harold oorspronkelijk vandaan komt. ,,We zaten daar voor werk en bij terugkomst in Nederland zijn we tijdelijk in Den Haag neergestreken. En van daaruit zijn we op zoek gegaan naar een huis, maar dat heeft toen best lang geduurd”, vertelt Marieke.