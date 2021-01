Marieke en Robin verkopen hun fraaie jaren 50-tussenwoning: liever even in de kou dan achteraf spijt

De twee verhuisden in 2011 vanuit een Haagse portiekwoning naar Voorschoten. ,,We wilden een echt ‘huis’ kopen, met het idee er een gezin te stichten”, vertelt Robin. ,,Marieke komt uit Alphen aan den Rijn en wilde die kant op. We hebben ook nog in Leiden gekeken maar zijn uiteindelijk in Voorschoten uitgekomen. Zonder het eigenlijk ook maar een beetje te kennen. Maar het was dicht genoeg bij Den Haag voor mijn werk en dicht genoeg bij Alphen aan den Rijn voor Marieke. Een ideale uitvalsbasis dus. En ons buurtje, maar eigenlijk heel Voorschoten, is een prachtige toevalstreffer gebleken.”