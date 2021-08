Marja Middeldorp heeft lekker thuiskomen na vakantie tot kunst verheven

Ze noemt op reis gaan ‘elke dag een beetje meer thuiskomen’. ,,Je gaat met spanning weg en tegen het einde denk je: leuk om deze andere wereld te zien, maar ook fijn om straks weer vertrouwd thuis te zijn.”

Of je daar nu anders over denkt of niet: thuiskomen is voor Marja Middeldorp een kunst op zich. ,,Op de terugweg heb je waarschijnlijk al alle tijd om te overleggen: wie doet wat? Vroeger was ik een rommelkont. Ik kwam thuis en liet mijn koffers onuitgepakt. Het probleem is dat je dan nog dagen uit de koffer kunt leven en dat is niet ontspannend.”

Water laten lopen

,,Het eerste wat ik doe, is alle ramen open zetten om goed te luchten. Vervolgens laat ik de kranen even lopen om het risico op legionella te verkleinen. Doe de douchekop in een volle emmer, zodat je de legionellabacterie niet alsnog via kleine druppeltjes inademt. Trek de wc door zodat ook die weer fris is en doe schoon water in de koffiemachine en de waterkoker.”

,,Als je ook mijn tips van vóór de vakantie hebt gevolgd, heb je in de afvoerputjes nog wat slaolie van voor de vakantie, om te voorkomen dat het in huis ging stinken. Nadat je de kranen hebt opengezet, is die geur weer weg.”

Bed opmaken, stoffen en stofzuigen

,,Wat je ook hebt gedaan als het goed is, toen je wegging, is het bed afgehaald. Bij thuiskomst maak je het bed dus weer op met schone lakens. Moet je kijken hoe fijn het dan wordt om weer in je eigen bed te slapen! Ook is het fijn om het huis te stoffen. Zelfs als je weg bent geweest, is er stof. Er is altijd stof. Stof gaat níét op vakantie", benadrukt Marja.



,,Uiteraard ga je ook alles uitpakken wat in de koffers of tassen zit. Alles direct naar de plaats waar het hoort. Pas als je dat hebt gedaan en de wasmachine staat misschien al aan met de eerste was, ga je stofzuigen. Zeker omdat je natuurlijk het halve strand van Mallorca in je koffer hebt meegenomen, dat op de grond valt bij het uitpakken. Als je dat hebt weggezogen is het toch weer heerlijk opgeruimd?”

Energie op? Juist dan ga je opruimen!

Nadat alles in huis weer is zoals het hoort, holt Marja meteen naar de bloemist voor een verse bos bloemen. Is zij nooit moe na een dag reizen? ,,Natuurlijk wel, maar mijn punt is dat je niet lekker thuis kunt komen en genieten van de vakantie als je direct tegen de berg werk op blijft kijken die je hebt staan met nog gevulde koffers en spullen op plekken waar je ze niet kunt vinden. Als je een dag in de auto hebt gezeten, of het vliegtuig, dan kan dat laatste uurtje opruimen en schoonmaken er ook nog wel bij.”

Zo'n rommelkant als ze eerst was, is ze dus niet meer. ,,Ik heb dit van mijn moeder geleerd. Die deed het trouwens ook op reis zelf. Het eerste wat ze doet als we aankomen in een hotel, is alles uitpakken en een plek geven op de kamer. Dan lag ik uit te rusten en had zij de badkamer al helemaal ingericht met make-up en allemaal andere spulletjes. Op vakantie kun je dan genieten en als je thuiskomt en alles voelt weer helemaal vertrouwd, zit je met hernieuwde zin in je eigen huisje.”

