Meer sfeer in je huis met kleur op de muur: ‘Kleine investering met een groot effect’

Eerst even over wat er fout gaat in veel huishoudens, volgens Fietje: ,,Mensen zijn te bang om kleur aan te brengen. Misschien is het te contrasterend voor ze, te gewaagd. Het is natuurlijk een beetje veilig, beetje saai zelfs. Wat ik altijd zeg: het is even werk, maar niet gigantisch veel. En als het je niet bevalt, doe je er een andere kleur overheen. Het is niet alsof je een bank van een paar duizend euro hebt gekocht die niet meer staat, maar een kleine investering met een groot effect.”

Volledig scherm De kleur van het jaar op de muur: brave ground. © AkzoNobel

Welke effect kun je dan neerzetten?

,,Elke kleur heeft een ander effect. Van zachte tinten kan een ruimte warmer aanvoelen. Warme donkere kleuren voelen als een soort jas om je heen. Je kunt het spannend maken met verschillende kleurcombinaties op verrassende plekken. Schilder het plafond eens mee! Daardoor kan een kamer optisch hoger of juist lager lijken. Of met kleurvlakken kun je optisch de functiegebieden in je huis markeren.”



De trend begint volgens Fietje wel te landen. ,,Vroeger deden mensen nooit kleur op de muur. Die was gewoon wit. Nu is er bijna geen wit meer over. Zelfs de kozijnen krijgen een kleur, die dan als een soort lijst fungeren in het zicht naar buiten. Alsof je naar een schilderij kijkt, een beetje overdreven gezegd. Buiten wordt geaccentueerd en komt meer naar binnen. Dat effect hebben de populaire stalen puien ook natuurlijk.”

Volledig scherm Wil je een nieuwe kleur voor een muur, neem dan spullen mee die zich al in de ruimte bevinden. © Flexa

Waar begin je?

,,Kijk goed naar wat je in je kamer hebt staan en wat je stijl is. Houd rekening met de spullen die je al hebt. Als je dan kleuren gaat kiezen, let erop dat het uit dezelfde familie komt. Maak dus foto's van de inrichting, of neem de kussens van je bank mee naar de winkel, of zelfs een stukje van de vloer als je dat hebt. Ook de gordijnen zijn bepalend. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de combinaties die je al hebt en kunt maken. In de winkel heb je dan vaak van die waaiers. Dan kun je het tegen elkaar houden en advies vragen.”

Als je de magazines bekijkt, is één kleur voor één muur niet meer genoeg.

,,Je kunt inderdaad alleen het bovenste of onderste deel in één kleur verven. Lambrisering kom je ook steeds vaker tegen. Een collega heeft een keer een aparte sfeer voor het eetgedeelte in huis gecreëerd door de plek te markeren in de ruimte: er liep een kleurvlak vanaf de vloer, over de muur door op het plafond. Het werd daardoor een ruimte in de ruimte met een soort luifel. Ik vind het ook er leuk als er een kleurvlak als een lijst rond een kunstwerk op de muur wordt geverfd.”

Volledig scherm Een 'spannende’ en sfeerbepalende kleur voor het trappengat. © Flexa

Hoe breng je sfeer in huis met kleur?

,,Eigenlijk is de sfeer er dus al als je de kleur aanbrengt. Je hoeft daarvoor niet eens in de gaten te houden wat de kleur van het jaar is. Kijk gewoon wat je zelf mooi vindt en of het effect wordt bereikt dat je wil bereiken. Het kan altijd dat je na een tijdje uitgekeken raakt, maar dan neem je weer een andere kleur. Ik vergis me ook wel eens. Geen man over boord!”

