Meer woningbranden door thuiswerken, vooral in Enschede: ‘Oververhitte opladers’

De verzekeringsmaatschappijen leden financieel opvallend genoeg niet onder de toename van het aantal schadeverzoeken na woningbrand. Ze keerden vorig jaar gezamenlijk 225 miljoen euro uit aan verzekerden tegen 248 miljoen een jaar eerder. De hoogte van de gemiddelde claim daalde dan ook van 3822 euro in 2019 naar 3377 euro in 2020.



Wat opvalt in de cijfers is dat er vooral in Enschede veel meer schadeclaims bij de verzekeraars zijn binnengekomen dan gemiddeld. Er werden omgerekend 11,8 schadeclaims per duizend huishoudens ingediend, veel meer dan in andere grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.



Dat de schade door brand in huis in veel gevallen beperkter bleef, schrijft algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding, evengoed toe aan het thuiswerken in coronatijd. ,,Het is een dubbel gegeven, ja. Omdat we meer thuis waren met zijn allen, ontstond er vaker brand. Die werden gemiddeld genomen echter eerder ontdekt, juist omdat er mensen in huis waren.’’