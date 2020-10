Met deze kleine ingrepen kan je bijna 350 euro besparen op je energierekening

De gemeente Den Haag heeft zich ten doel gesteld om in 2030 al klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken moeten 200.000 woningen van het gas af en over op schone energie. Dat is een enorme opgave. Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag, een onafhankelijke stichting die bewoners helpt met het verduurzamen van hun woning of omgeving, twijfelt of dit gaat lukken. ,,Ik denk dat het heel moeilijk is om te realiseren.’’