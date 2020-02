Met deze kleine klussen in huis kun je irritaties direct wegwerken

klusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Deze week gaat ze aan de slag met de kleine onderhoudsklussen die het leven in huis een stuk aangenamer maken.

Sommige klussen in huis blijven nu eenmaal terugkeren. Wat ik zo fijn vind aan lijstjes met zulke taken, is dat ze lang lijken maar snel zijn afgevinkt. Zeker als je er een beetje handigheid in krijgt door deze klusjes regelmatig uit te voeren en het juiste gereedschap gebruikt. Mij geeft dat veel voldoening.

Wees eens eerlijk en ga met je gedachten naar kleine ergernissen in huis. Die deurgreep en dat deurschild die altijd zo irritant wiebelen. Dat vervelende gepiep van de badkamerdeur, liefst midden in de nacht. Die rottige wc-bril die al tijden scheef zit. Die ramen die onuitstaanbaar klemmen. In de tijd waarin jij je ergert, had je deze klussen allang kunnen fiksen. Laten we er meteen een paar aanpakken.

Wiebelende deurknop

Alles wat beweegt kan op den duur los gaan zitten. Deurgrepen kun je meestal vastzetten met een inbussleutel. Zorg dat het gedeelte van de greep met de pen eraan aan de binnenkant van de ruimte zit. Mocht de boel losschieten (oeps, te weinig onderhoud gepleegd), dan sluit je jezelf tenminste niet op.

Los deurschild

Deurschilden kun je vastzetten met een doodgewone schroevendraaier. Ze blijven het beste zitten met een patentbout. Gebruik twee schroevendraaiers om deze patentbout goed aan te draaien. Nog wat smeermiddel in het slot en dan draait een eventuele sleutel ook weer lekker soepel om.

Klemmend raam

Als de ophanging in orde is, klemmen ramen meestal door de werking van het hout. In de winter is het altijd vochtiger en zet het hout uit. ‘s Zomers krimpt het weer iets. Schaaf daarom alleen het hoogst noodzakelijke van het raam en vergeet vooral niet de rand netjes te schilderen.

Piepende deur

Een piepende deur kun je verhelpen met tal van middelen, bijvoorbeeld met siliconen. Spuit niet op plekken die je nog wilt schilderen en gebruik liever geen olieachtige producten; die trekken vuil en stof aan en dan piept de deur zo weer. Smeermiddelen lijken niet direct te helpen. Zwaai dus even flink met de deur.

Scheve wc-bril

Last but not least: de wc-bril. Deze zet je meestal vast door de vleugelmoeren aan te draaien. Deze zitten onder aan de achterkant. Soms heb je een steeksleutel nodig. Deze klus is niet moeilijk, je moet je alleen even in een rare bocht wringen om er goed bij te kunnen.

