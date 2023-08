Met deze struik heb je zelfs in november nog bloemen in je tuin

Abelia schumannii heeft misschien wel het record te pakken. Het struikje van drie turven hoog met klein, spits, glimmend blad en trossen trompetvormige lichtroze bloempjes bloeit van juni tot november. Een record, deze bloeitijd, want terwijl de meeste struiken maar drie weken bloeien houden Abelia’s het maandenlang vol. Zelfs na de bloei zijn ze nog aantrekkelijk omdat de rode kelkblaadjes ook een grote sierwaarde hebben.

Het struikje ziet er kwetsbaar uit en dat klopt want vroeger, in het oude klimaat, was het maar matig winterhard. Na een strenge winter kon het tot aan de grond toe terugvriezen, maar zelfs dan liep het daarna toch wel weer uit en bloeide het ook nog alsof er niets was gebeurd.

In de huidige eeuw heb ik Abelia schumannii niet meer zien bevriezen, maar soms verliest het wintergroene struikje na een plotselinge knauw van de vorst wel een gedeelte van haar blad. ‘Halfwintergroen’ wordt die hoedanigheid in de naslagwerken genoemd. In de meeste winters blijft de Abelia gewoon groen.

Groter exemplaar

De meest gekweekte Abelia is overigens niet Abelia schumannii, maar Abelia x grandiflora. Deze kruising tussen twee soorten is betrouwbaar winterhard en heeft hetzelfde glimmende blad en dezelfde lichtroze bloemen als Abelia schumannii, maar wordt groter. Een volwassen exemplaar is ongeveer 1,5 meter hoog en even breed. Wie dit te groot vindt zou de struik in het vroege voorjaar kunnen terugsnoeien.

De aardbeien­boom zie je vaak in Zuid-Europa, maar houdt het in Nederland ook uitstekend vol

Uit een poging om de gratie van Abelia schumanii te combineren met de winterhardheid van Abelia x grandiflora is Abelia ‘Edward Goucher’ ontstaan, een kruising die inderdaad het beste uit beide ouders naar boven heeft gehaald. Alle Abelia’s houden van een plaatsje in de zon. Je kunt er een leuk laag haagje van maken waarbij je de struiken in het voorjaar hard kunt terugsnoeien.

Bloeiende boom in het najaar

Een tweede lang- en laatbloeier is de aardbeienboom, Arbutus unedo. Dit is eerder een kleine boom dan een grote struik. Je ziet hem vaker in Zuid-Europa dan in onze polders maar de aardbeienboom houdt het in Nederland uitstekend vol.

Een voorwaarde is wel dat de boom in zure grond staat. Kalk stelt hij niet op prijs. Arbutus unedo bloeit met witte, urnvormige bloemen die pas een jaar later uitgroeien tot vruchten die sprekend op aardbeien lijken. Ze zijn eetbaar, maar zeker geen delicatesse. De bloemen verschijnen in de herfst, als de vruchten nog aan de boom hangen. Als hij klein is, is de aardbeienboom op een koude standplaats misschien wat vorstgevoelig, maar hoe groter het boompje wordt, hoe beter het de winter kan doorstaan. Het donkergroene blad blijft ’s winters aan de boom en kleurt mooi bij de kaneelkleurige stam.

Een laatste laatbloeier die meer aandacht verdient dan hij krijgt is een struikvormige kastanje, Aesculus parviflora. Deze kastanje groeit meer in de breedte dan in de hoogte en bereikt uiteindelijk een hoogte van 2 à 3 meter. De bloemen zijn sierlijk en verschijnen in opstaande trossen. Opvallend zijn de rode meeldraden.

