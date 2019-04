Met deze tegels krijgt je tuin een mediterraanse sfeer

Nieuwbouw stagneert in regio's waar huizen het meest nodig zijn

9:44 Het tekort aan nieuwbouwwoningen in Nederland groeit. Er wordt te weinig gebouwd, onder meer door hoge kosten en te weinig bouwpersoneel. Opvallend is dat er aanzienlijk minder huizen worden gebouwd op de plekken in Nederland waar de woningnood het hoogste is. Dat blijkt uit een analyse van de Rabobank.