Met deze terrasverwarmers zit je ook in de herfst nog lekker buiten

3622 woningzoe­ken­den in de rij voor 42 betaalbare apparte­ment­jes: ‘Dit blijft nog wel even zo’

7 september Dat de vraag naar woningen enorm is, is genoegzaam bekend. Maar dat in één week 3622 mensen reageerden op 42 sociale huurwoningen in Amersfoort, verbaast zelfs de woningbouwvereniging. Het enorme tekort aan betaalbare huurhuizen is voorlopig nog niet opgelost.