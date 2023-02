Met deze tips bespaar je een hoop geld en heb je ook nog eens lekker zachte handdoeken

Met haar moeder Liny van Oyen maakte Marja jarenlang het succesvolle tv-programma Hoe schoon is jouw huis, dus Marja's moeder weet wel waar ze het over heeft. ,,Ze zei: het hangt ook af van de kwaliteit van de handdoeken. Het maakt uit of je er een van één euro of één van 17 euro koopt. Er zit ook verschil in dikte en in het soort katoen, et cetera. Wij gebruiken allebei witte handdoeken. Je ziet sneller of ze vies zijn en je kunt ze op hogere temperaturen wassen, waardoor meer bacteriën sneuvelen. Gekleurde handdoeken hebben in een verfbad gelegen. Ze drogen je minder goed af, waardoor ze zelf ook moeilijker drogen.



Het harder worden van handdoeken tegengaan begint met een blik op de wasmachine, zegt Marja. ,,Doe de trommel open en kijk eens onder de rubbers. Is het schoon? Soms ligt er een blubberlaagje. Maak er een gewoonte van om je wasmachine af en toe even te reinigen. Ik gebruik zelf wasmachinereiniger. Dat is goed voor het behoud van je wasmachine en reinigt ook goed. Er zijn allerlei middeltjes en manieren om je wasmachine schoon te maken, zoals met vaatwastabletten, maar voor mij werkt dit, ik voel me er prettig bij. Het is hier speciaal voor gemaakt.”