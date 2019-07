Met deze zes tips laat je het huis veilig en fris achter voor vakantie

,,De vakantieperiode is weer aangebroken’’, zegt Marja Middeldorp. ,,Veel mensen gaan weg van huis. Zo kun je je huis met een gerust hart achterlaten.’’

1. Voorkom blikseminslag

,,De kans dat de bliksem inslaat is niet groot, hoor”, zegt Marja Middeldorp. ,,De kans is groter dat je onderweg een lekke band krijgt. Maar toch is het goed om het te voorkomen. Dat kan door een paar klikken van de stoppen uit te schakelen. Kijk alleen wel uit met je koelkast en diepvries, want dan ontdooit alles. Al is dat natuurlijk wel een goed moment om die dan toch even schoon te maken. Verder is het goed om apparaten niet op stand-by te laten staan, want dan kan er brand ontstaan.”

2. Geef iemand je huissleutel

,,Denk na over wie je huissleutel en telefoonnummer heeft. Het is handig dat je buren die ook hebben. Als er iets is, kunnen ze je bereiken. Tegenwoordig hebben buren niet meer zo vaak elkaars nummer, maar het is wel handig als je in het buitenland bent.’’

3. Maak je planten niet te nat

,,Planten zijn geen alcoholisten. Ze kunnen beter tegen iets te weinig water, dan te veel. Als je planten te veel water geeft, wordt de aarde zuur. Ik prik zelf vaak met een breinaald of satéprikker even in de aarde, om zuurstof te verdelen. Dat is altijd goed.’’

4. Houd je huis fris

,,Koop een netje perssinaasappelen en kruidnagel. Dit wordt een natuurlijke luchtverfrisser. Perssinaasappelen zijn sappig en hebben een dunne schil. Prik met de scherpe kantjes van de kruidnagel in de sinaasappelen. Doe 6 tot 8 kruidnagels in iedere sinaasappel en verdeel de sinaasappelen over de kamers. Ze houden het zeker twee weken vol zonder te schimmelen. Gaat prima en het ruikt heerlijk. Zo heb je niet van die elektrische luchtverfrissers nodig.''

5. Goed stofzuigen

,,Heel belangrijk. Zeker als je wat langer weg bent. Strooi wat Biotex groen over je vloer en ga dan stofzuigen, zeker als je huisdieren hebt. Zo stinkt je huis daarna niet, je zuigt net wat beter én al het kleine ongedierte wat je opzuigt gaat ook dood. Gooi daarna je stofzuigerzak weg. Je wil niet weten wat er allemaal gebeurt in die zak als je twee weken weg bent. Doe je dat niet, doe dan wat aluminiumfolie aan het einde van de pijp. Zodat er niks uit kan kruipen.’’

6. Zorg dat je was gewassen is

,,Geen volle wasmanden! En al zeker geen vochtige dingen ophopen. Dus de handdoek die je op de dag van vertrek nog gebruikt hebt, moet je even uithangen of in de droger doen. Schimmel in je kleding is heel vies en ook funest voor de stof. Dat krijg je er niet zomaar meer uit.’’