Met die witte bessen en een buis kun je zo leuk schieten

eigen tuin eerstBesjes schieten of bloemen laten knetteren als vuurwerk. We moeten meer planten zetten waar de jeugd mee kan spelen, vindt tuinexpert Romke van de Kaa . Dan krijgen ze misschien interesse in tuinieren. Met deze planten moet dat wel lukken.

Veel tuinliefhebbers die ik in het kader van mijn werk ontmoet kunnen soms behoorlijk zeuren. Over slakken die gaten in hun hosta’s knagen, over blauweregens die niet willen bloeien of over algen die ervoor zorgen dat hun glasheldere vijverwater in een paar dagen verandert in troebele soep. Maar het gezanik gaat niet alleen over planten, maar vaak ook over de jeugd van tegenwoordig.

De jongeren van nu, zo luidt meestal de klacht, interesseren zich niet voor de natuur en al helemaal niet voor planten. In plaats van met de botaniseertrommel de natuur in te trekken lijken ze vastgelijmd aan hun mobieltje waarop ze geen leerzame informatie zoeken, maar verveeld urenlang over het schermpje kunnen vegen. En als ze dan belangstelling voor de natuur tonen, dan gaat die uit naar gifslangen, haaien of dinosaurussen. Niet naar de tuin.

Ja, hallo, vind je het gek? Was jij in jouw jeugd geïnteresseerd in het snoeien van de vlinderstruik, of het kweken van suffe pastinaken? Nou, ik niet. Toch hield ik me wel degelijk bezig met planten. Als kleuter maakte ik herten en koeien van eikels, kastanjes en afgebrande lucifers. Daarna volgde het snijden van fluiten uit de stengels van fluitenkruid. Als ik daaraan terugdenk, proef ik de smaak van fluitenkruid weer in mijn mond.

Een ander tijdverdrijf was het maken van zeilbootjes van een kalmoesblad en het organiseren van zeilwedstrijden met mijn vrienden. Of we ontwikkelden onze winnaarsmentaliteit met de strijd om de grootste pompoen of de hoogste zonnebloem.

Als je de vuurwerk­plant aansteekt, ontstaat er een knetterend vuurwerk Romke van de Kaa

Maar mijn meest geliefde plant was Symphoricarpos albus. De Latijnse naam kende ik nog niet, maar alle kinderen kenden de gewone naam: de sneeuwbes. Die struik met in het najaar en de winter van die vlezige witte bessen die je met een stuk elektriciteitsbuis zo leuk tegen het slaapkamerraam van de buren kunt schieten waar ze tot smurrie uiteenspatten. En niet alleen voor jongeren is een sneeuwbes aantrekkelijk: bijen zijn er dol op als hij bloeit, en ik ken geen andere struik die zo goed tegen droogte kan als de Symphoricarpos.

Als je de jeugd dan toch zo nodig voor tuinieren wilt interesseren, moet je ook struiken aanplanten die de jongeren aanspreken. Zoals de Colutea, de blazenstruik, een heester die in de zomer bloeit met bruingele vlinderbloemen. Dat klinkt niet echt opwindend en dat is het ook niet. Maar als de bloemen zijn uitgebloeid verschijnen er grote blazen die je, net als een opgeblazen papieren of plastic zak, tussen je handen kunt laten klappen. Of zoals de vuurwerkplant, Dictamnus albus. Die kun je op een zwoele, windstille zomeravond aansteken zodat er een knetterend vuurwerk ontstaat.

Maar begin met de sneeuwbes, verreweg de leukste plant voor de ondernemende jeugd. Een stuk electriciteitsbuis, een bes erin, en schieten maar. Het nationale kampioenschap kersenpittenspugen bestaat al. Ik wacht nog op de wereldkampioenschappen sneeuwbessenschieten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.