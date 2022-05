Meubels van velours of fluweel? ‘Die moet je liefdevol behandelen’

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: meubels van fluweel, velvet of velours schoonmaken.

Ze vindt het zelf een heerlijke stof. ,,Zo zacht als de vacht van een poes. We noemden het vroeger pluche. Ik ben gek op velours en vind het prachtig materiaal om in huis te hebben. Als iemand morst, maak ik altijd een groots gebaar en stel ik gerust, want het is niet erg. Een van de voordelen is dat het erg gemakkelijk is schoon te maken. Met katoen of linnen moet je meer uitkijken. Mijn zoon ging eens met een spijkerbroek op een linnen stoel zitten, daar zat meteen een blauwe gloed op!”

Velours, fluweel en velvet zijn momenteel erg populair volgens vtwonen. De verschillen zijn voor de fijnproevers: bij velours worden de poollussen van fluweel losgesneden of getrokken. Het is iets zwaarder materiaal. ,,Maar voor het schoonmaken maakt het niet uit”, verzekert Marja.

Katten- en hondenharen

Vooral gezinnen met honden of katten zullen volgens Marja herkennen dat je de haren van je huisdier goed ziet zitten op de zachte stoffen van de bank, stoel of kussens. ,,Katten en honden vinden het heerlijk om zich te laten verwennen door het zachte pluche. Maar die haren zijn geen probleem als je huishoudhandschoenen van rubber in huis hebt. Doe ze aan en wrijf met de vleug mee over de stof. Dan zitten de haren zo aan je handschoen en kun je het weggooien in de prullenbak. Als er nog wat overblijft, was je de handen met je handschoenen aan. Zo simpel is het.”

,,Dan nu de vlekken”, vervolgt ze. ,,Je moet een heel mager sopje maken. Dan bedoel ik letterlijk lauw water met hooguit wat druppels shampoo en als je het in huis hebt: babyshampoo! Zie het fluweel als de haren van een poes. Dat ga je niet met allerlei zware schoonmaakmiddelen te lijf, maar moet je liefkozend behandelen.”

Je kunt het lauwe water in een emmer doen, maar Marja vindt het fijn om een doorzichtig bakje of een slakom te gebruiken. ,,Dan kan ik zien wat erin zit. Het water verkleurt als het goed is maar een klein beetje. Je zou overigens ook zeep uit een handpompje kunnen gebruiken. Dit is mijn stelregel: zolang je er kinderhanden mee zou durven wassen, kun je het voor deze klus gebruiken.

Quote Ga natuurlijk niet op de bank zitten, want dan maak je het mogelijk alleen maar erger Marja Middeldorp

Neem een washandje, het liefst een witte. Dan zie je goed hoeveel vuil er vanaf komt en wanneer je moet wringen. Doop het washandje in de oplossing in de kom, wring het een beetje uit en dep het over de vlek. Wrijf hooguit heel zachtjes van buiten de vlek naar het binnenste van de vlek. De oplossing kan wat inwerken op de vlek. Doe het allemaal zo teder zoals je dat ook bij een kat zou doen. Je kunt even wachten tot het is ingetrokken en gaat dan met een droog washandje, een nieuwe dus, nog eens over de vlek heen om nog wat vuil op te nemen. Ga natuurlijk niet op de bank zitten, want dan maak je het mogelijk alleen maar erger! Als het goed is, heb je hiermee de vlek eruit gehaald. Anders probeer het opnieuw.”

Marja heeft veel velours meubels in huis gehad en zegt dat de logees van haar zoon er het liefste op bleven slapen. ,,Ik vind een hoop goed, maar dan ging er toch gewoon een laken overheen en wilden die vrienden liever toch gewoon in een bed. Het voelt zo lekker zacht en is makkelijk in onderhoud, dus ik snap wel dat het momenteel populair is.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

