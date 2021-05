Michiel zocht een Zweeds huisje, maar stuitte op deze iconische watertoren: ‘Ik zag hem en dacht: ja!’

,,Ik mag niet over dit werk van Copier heen schilderen. Staat in mijn koopcontract. Serieus, overschilderen? Een Copier?” Michiel van der Kley (58) zou dat, kortom, niet doen. ,,Wie verzint dat überhaupt?” roept hij uit. De watertoren, nu zijn watertoren, is bij de bouw in 1929 versierd met het glaskunstwerk. Copier maakte het ter ere van het 25 jarig jubileum van de Leerdamsche Waterleiding Maatschappij. Twee vrouwen, een karaf en een schaal. ‘Leerdam, 1900 - 1925' staat erop. Van der Kley, zelf ontwerper: ,,Copier is een grote held van me. Stel je voor, zeg. Overschilderen...”