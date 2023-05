Mieren bestrijden? Poets het geurspoor van de mier weg

In de rubriek ‘Groene gids’ beantwoordt Trouw vragen over milieubewust leven. Onlangs ging het over mieren. Niet over het nut van de mier en het wonderbaarlijke, strak georganiseerde leven in een mierenstaat, waarbij Noord-Korea een speeltuin lijkt. Ook niet over de lange tong van de groene specht wiens dieet voornamelijk uit mieren bestaat, en nee, ook niet over het mirakel van sommige vlinders die hun rupsen in mierennesten laten grootbrengen. Het ging over het bestrijden van mieren.