Minder CO2 in het interieur, een kleine circulaire revolutie

Nu Covid-19 ons vaker en langer aan onze huizen kluistert, ontstaat een uitgelezen moment om onszelf te bevragen over de spullen om ons heen. Hoeveel zaken hebben we feitelijk nodig en hoe zijn ze gemaakt, waarvan en door wie? En moeten ze over een jaar worden vervangen, of kunnen ze een leven lang mee? Hoe kunnen we, kortom, met ons gedrag als consument een duurzame bijdrage leveren aan de wereld van morgen?