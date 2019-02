Minder verhuizingen in Nederland na jaren van toename

De afgelopen jaren gingen steeds meer Nederlanders verhuizen, maar aan die trend is een einde gekomen in 2018. Een totaal van 1,79 miljoen inwoners wisselde van adres, dat is 5 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

In 2018 werden minder woningen verkocht dan in 2017. Dat kan te maken hebben met de huizenprijzen die alleen maar hoger worden. In januari van dit jaar ging de gemiddelde prijs voor een huis voor het eerst door de grens van 3 ton.

Na jaren van stijging, daalt het aantal verhuizers in Nederland in bijna alle leeftijdsgroepen. © CBS

Alleen 65-plussers verhuisden meer

In vrijwel alle leeftijdsgroepen vertoonde het aantal verhuizingen in de periode 2012–2017 een stijgende lijn. Dat gebeurde alleen niet bij de 17- tot 22-jarigen vormden. In 2017 begonnen ook de 22- tot 30-jarigen minder te verhuizen en in 2018 volgden alle andere leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De daling was het sterkst bij mensen van 30 tot 50 jaar.