Minstens 14.000 huizenbezitters hebben betaalpauze van hypotheek

Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink slaat de coronacrisis hard toe in tal van bedrijfstakken, zo zegt hij in een persbericht. ‘Veel bedrijven hebben te maken met wegvallende omzet en hebben een acute behoefte aan liquiditeit. We horen dat uitstel van aflossing op lopende leningen daarbij goed van pas komt, ook in de opmaat naar de 1,5 metereconomie.’