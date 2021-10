Na jaar van terugval, stijgen de huren in de vrije sector weer

In de vijf grootste steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, stegen de huurprijzen. De hoofdstad is nog altijd de duurste stad om een woning te huren met een vierkantemeterprijs van 22,44 euro gemiddeld. Een appartement van 80 vierkante meter zou dan bijna 1800 euro per maand kosten. In Amsterdam werd vorige maand nog gedemonstreerd tegen de op hol geslagen huurprijzen voor vaak heel eenvoudige, oude woningen.

Buitenlandse medewerkers kloppen aan

,,Dit, tezamen met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt ten grondslag aan de recente prijsstijging”, aldus De Groot.



De enigszins afkoelende markt begint dus alweer op te warmen. ,,Vrijgekomen huurwoningen werden afgelopen jaar minder makkelijk verhuurd, met name in het hogere segment. Om leegstand te voorkomen en woningen alsnog te verhuren, werden huurwoningen aantrekkelijker geprijsd. We zien aan de Engelstalige versie van onze website dat het aantal contact- en informatieaanvragen van expats enorm is toegenomen. Dat de huurprijzen het afgelopen kwartaal weer zijn gestegen is niet meer dan logisch.”