Nederlanders balen van energieverspilling huisgenoten

Over het eigen milieubewuste energieverbruik in huis zijn Nederlanders positief. Maar partners, kinderen of andere huisgenoten verspillen onnodig veel energie, vinden ze.

De airco aanzetten terwijl het raam open staat, de lampen aan laten in een verlaten ruimte of de douche minutenlang laten lopen zonder er onder te staan. Bijna twee van de drie Nederlanders (61 procent) ergert zich aan de energieverspilling van anderen in huis.

Dit blijkt uit een enquête van energievergelijkingssite EasySwitch.nl onder duizend Nederlanders. Hen werd gevraagd naar het gedrag rond energieverbruik in huis. Over zichzelf zijn de mensen die reageerden uiterst tevreden: 77 procent laat weten het nodige te doen in huis om energie te besparen.

Milieubewust

Ook geeft de meerderheid van zowel de mannen (54 procent) als vrouwen (62 procent) aan bepaalde dingen te laten, zoals lang douchen of de verwarming hoog zetten, uit milieuoverwegingen. Veel mensen zeggen er vooral op te letten het licht uit te doen als dat niet nodig is. De was op 30 graden laten draaien wordt veel minder gedaan. De wasmachine verbruikt met een hogere temperatuur meer stroom om het water te verwarmen.

‘Acties zoals de lampen uitdoen en de verwarming lager zetten zijn al redelijk ingeburgerd onder de Nederlandse consumenten’, zegt Frederik van der Veen, CEO bij EasySwitch.nl in een persbericht. ‘Het letten op energielabels, het kopen van LED-lampen en koud wassen blijken nog een stuk minder gebruikelijk. Zonde, want juist dit zijn laagdrempelige handelingen waar je op lange termijn veel energie en geld mee kan besparen.’