Niels (44): ‘Met deze energierekening hoef ik niet zuinig te zijn’

Hoe woont u?

,,Samen met mijn vrouw en onze hond woon ik in een hoekhuis in Naaldwijk. Het is een normaal rijtjeshuis van 117 vierkante meter in een bijzondere wijk. De huizen in onze wijk Hoogeland worden deels van warmte voorzien door restwarmte uit de kassen van het Westland. Dankzij goede isolatie hebben we het hele jaar door dezelfde temperatuur in huis. We wonen hier nu drie jaar en zijn de tweede bewoners in dit huis van acht jaar oud.”

Wat staat er op uw jaarafrekening?

,,Over 2019 hebben we in totaal 9,34 euro voor stroom betaald. Gas hebben we niet. We hebben vijftien zonnepanelen op het dak liggen en we hebben een warmtepomp die lauwe restwarmte verwarmt uit de kassen. Toen we hier kwamen wonen, heb ik een energiecontract afgesloten. Ik had me er niet zo in verdiept, maar we betalen 16 euro per maand. Aan het einde van 2019 heb ik 182,66 euro teruggekregen. Ik moet er wel bij zeggen dat we iedere maand 52 euro aan huur voor de pomp moeten betalen aan Vestia. Dat was al zo geregeld toen we het huis kochten. Ik heb weleens gevraagd of ik die pomp niet kon overkopen, maar daar beginnen ze niet aan.”

Quote Dat we energieneu­traal wonen, is voor ons een mooie bijkomstig­heid Niels (44)

Bent u zuinig met energie?

,,Om heel eerlijk te zijn let ik met zo’n stroomrekening niet op mijn verbruik. We hebben wel ledlampen, maar bij de aanschaf van apparaten let ik niet op het energielabel. Ik koop altijd goede apparaten, dan is het energielabel vaak automatisch al goed. We hebben een wasmachine en droger in één. Ideaal. We hebben geen elektrische auto. Ben ik geen fan van. Bovendien rijd ik in een auto van de zaak. Een airco hebben we niet nodig, want zelfs toen het buiten 40 graden was, was het in huis goed te doen. We kunnen de thermostaat per kamer regelen, maar daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit aangezeten. Het is hier nu 21 graden. Stel dat ik het zou willen opstoken tot 25 graden, dan duurt dat wel twee tot drie dagen. Daarom laten we het altijd gewoon zo. Ons stroomverbruik was in 2019 in het laagtarief 1151 kWh en in het normaaltarief 2371 kWh.”

Woont u prettig?

,,Wij wonen hier heerlijk. We zitten vlak bij ons werk. Twintig minuten van hartje Delft, Den Haag en Rotterdam. En binnen tien minuten zijn we op het strand. De locatie is top. Dat we energieneutraal wonen, is voor ons een mooie bijkomstigheid. We hebben het huis er niet op uitgezocht. Sterker nog: het was het enige huis dat we bezocht hebben. Ik heb nog kunnen afdingen ook.”

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek en vertellen hoe uw energierekening eruit ziet? Meldt u zich dan bij de redactie, liefst met telefoonnummer: wonen@dpgmedia.nl.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.