Nieuwe trend: bouw met je gewipte tegels een eco-muur

‘Tegel eruit, plant erin’, een mooie actie van Stichting Steenbreek. Goed voor de biodiversiteit. Ik heb maar één vraag: wat doe je met die verwijderde tegels? Wie in een Vinex-wijk rondkijkt, ziet het antwoord: doormidden slaan die tegels, om er muurtjes van te bouwen. Waarbij het opvalt dat de onbeschadigde tegel taboe is; die moet gebroken zijn en met het breukvlak in het zicht worden gestapeld. Het stapelmuurtje is zo populair dat er allengs een tekort aan oude stoeptegels is ontstaan en nu ook ongebruikte tegels doormidden worden geslagen.