‘Nieuwe wijken mogen best wat soberder in deze krappe huizenmarkt’

Utrecht start megabouw­pro­ject: 10.000 huizen in autoloze wijk

11:51 Er komen 10.000 nieuwe woningen in de Merwedekanaalzone, ongeveer even veel als in omliggende dorpen in totaal staan. De gemeente komt daarmee tegemoet aan de enorme vraag naar woningen, vooral voor starters. Bijzonder is dat de nieuwe wijk nagenoeg autoloos moet worden en voor een groot deel in eigen energie voorziet.