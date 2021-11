Oma Marja over hoe ze het huis van haar zoon schoonmaakt: ‘Gooi niets weg’

,,Joepie, ik ben oma geworden”, zegt Marja blij tijdens haar wekelijkse telefoontje met deze site. ,,Ze is wat vroeg gekomen, maar kerngezond en moeder en dochter maken het goed."



Of ze nu wel iets anders aan haar hoofd heeft dan schoonmaken? ,,Nou, nee. Ik kan helaas niet naar het ziekenhuis omdat dat vanwege corona niet mag, dus zit nu met zo'n gevoel van: wat kan ik doen? Ik denk dat het heerlijk is als het gezinnetje straks thuiskomt in een schoon huis, dus ik ga denk ik het huis van mijn zoon en schoondochter - haha - schoonmaken.”

Waar begin je met schoonmaken?

,,Voor een groot deel werk ik net als in mijn eigen huis. Ik begin boven, werk van ruimte tot ruimte en als boven alles klaar is ga ik naar beneden. Als je kamer voor kamer doet, geeft dat snel een opgeruimd gevoel. Alsof je iedere keer weer iets kan wegstrepen.”



Eerst een wasje draaien. ,,Begin met de was, zodat die kan draaien terwijl je alles schoonmaakt. Heb je direct kleren die hier en daar liggen al opgeruimd. En uiteraard verschoon ik het bed. Dan doe ik de badkamer. Stofzuigen, afnemen, dweilen. En ik eindig met een spritsje chloor. Ik weet dat ik de goegemeente over me heen krijg omdat het niet milieubewust is, maar het wordt echt goed schoon en ruikt lekker en ik gebruik echt maar héél weinig.”

Op de babykamer stofzuig ik ook even de gordijnen. Zorg dat de stofzuiger niet op volle toeren draait en pak een mondstuk met zachte borstel. Verder zeem ik even de ramen en ook dat doe ik vertrek voor vertrek. Ik neem de deuren en deurklinken af met een mager sopje: lauw water met in dit geval een scheutje allesreiniger. De houten trap neem ik met een schone doek op een zelfde manier af. Van boven naar beneden en altijd even nadrogen natuurlijk!”

Fouten in andermans huis die je volgens Marja níet moet maken - ,,Gooi niets weg wat niet van jezelf is. Zie je oude bladen of kranten liggen? Maakt niet uit. Leg ze op een stapeltje. Ik heb dit in de loop der jaren wel geleerd!” - ,,Wees niet nieuwsgierig. Dus niet stiekem in een laatje kijken. Dat is niet van jou. Blijf met je tengels van andermans spullen. Ik heb zelf gelukkig niet de behoefte, maar als je dat wel hebt, bedenk dan dit: wat je niet weet, kan je ook niet tot nadenken zetten." - ,,Geef niks een andere plaats. Heel irritant voor de mensen die in het huis wonen dat ze een soort spoor zien van de schoonmaker. Als je een kast moet uitruimen om te stoffen, maak dan van tevoren met je mobiel een foto zodat je weet waar je het moet terugzetten.” - ,,Ga niet experimenteren met allerlei schuurmiddelen die je in de kast ziet staan. Zorg voor de juiste spullen. Droogdoeken, een schone vaatdoek. Misschien moet je je eigen allesreiniger meenemen.” - ,,Zorg dat je veel tijd neemt. Het is in het huis van een ander altijd even zoeken. Ik ben zelf zeker een uur of twee bezig met het hele huis, maar trek er gerust een dagdeel voor uit zou ik zeggen.” Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

,,Dan kom ik beneden aan. Is de wasmachine al klaar? Het kan zijn dat je het belletje hebt gemist omdat je met de stofzuiger in de weer bent. Hoe dan ook: ik begin bij de voordeur en maak zelfs het stoepje even schoon. Daar begint je huis toch al? Dan de voordeur, van de buiten én binnenkant. En in de hal struikel je soms over wel twintig paar schoenen. Als het even kan, ruim je die netjes op.”

Marja fantaseert tussendoor even hoe ze straks haar kleindochter de kneepjes van het vak kan leren. ,,Ik ben gewoon oma! Nou, goed. Ik ga verder in de voorkamer. De ramen zemen, de vensterbank afnemen en daar staan altijd wel dingen op die je dus op de juiste plek weer moet terugzetten. De planten geef ik water, ik stofzuig de bank en eindig in de keuken. Eerlijk gezegd vind ik die het minst leuk om te doen, om al die kruiden en potjes heen. Maar het resultaat telt en ik denk alleen maar: wat moet het toch heerlijk zijn om dan straks op zo'n manier thuis te komen met je kindje.”

