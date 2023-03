Omzagen van bomen leidt tot sterke emoties, maar het huizentekort ook: welk belang gaat voor?

Huizenprij­zen in januari weer wat gestegen na maandenlan­ge daling

De Nederlandse huizenprijzen zijn in januari licht gestegen nadat bestaande koopwoningen maandenlang telkens goedkoper werden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster gingen de prijzen vergeleken met december met 1,5 procent omhoog. In de laatste maand van vorig jaar zakten de prijzen nog met ruim 2 procent ten opzichte van november, wat de sterkste daling in tien jaar was.