Online huizenveiling in opkomst: 'Transparanter met gelijke kansen voor iedereen’

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hamert al heel het jaar op meer transparantie in de makelaardij en dit najaar dreigde ze met regelgeving als de sector niet rap het leven betert. Want consumenten zijn nu te veel een speelbal van de makelaars die het spel van bieden en gunnen controleren. Wie eenmaal zijn zinnen heeft gezet op een nieuw huis tast in de huidige woningmarkt in het duister over de waarde. Ouderwets onderhandelen is er niet meer bij. Dus 20 mille overbieden? 40? 60?