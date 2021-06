‘Onuitroeibare’ duizendknoop zit nieuwbouw in de weg: tot 2,5 meter diep grond afgraven

Onkruid, hoe kom je er van af? Eet het op! (En Suze heeft nog meer tips)

12 april Last van onkruid in de tuin en wil je geen gif spuiten om het weg te krijgen? Dan biedt Suze Peters uit Moordrecht een oplossing. In een praktische online basiscursus onkruid helpt ze tuineigenaren omgaan met onkruid. Een cursus over wat wél weg moet en wat gerust mag blijven staan. En welk onkruid je zelfs kunt eten.