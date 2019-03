Siergrassen zijn in de mode en dat is begrijpelijk. Ze hebben een unieke groeiwijze: als een fontein omhoog spuitend en daarna sierlijk naar beneden klaterend. Daarnaast zijn ze transparant. Je kunt ze rustig vooraan in een border zetten omdat je er dwars doorheen kijkt.

Pudding

Tenminste - in theorie. Want dat geldt niet voor alle siergrassen. Het veelgebruikte siergras miscanthus, ook wel reuzenriet genoemd, is helemaal niet transparant. Dit gras staat als een pudding in de tuin.

Ook in siergrassen heb je rangen en standen. Het elegante lampenpoetsersgras en het ranke vedergras staan in hoger aanzien dan het grove reuzenriet. Behalve dan bij hoveniers die vaak de grote-stappen-gauw-thuisfilosofie aanhangen en graag iets gebruiken dat lekker vult.

Status

De paria van het grassengezelschap is het pampasgras, ooit een statussymbool dat trots middenin een glad geschoren gazon prijkte, maar dat nu door de grassentuinier niet eens meer wordt aangeplant. Te volks. Grappig om te zien hoe diep je kunt vallen: van aristocraat tot plebejer.

De wetenschappelijke naam van pampasgras is cortaderia, afgeleid van het Spaanse cortar, dat snijden betekent. Dat is goed bedacht, want als je je ergens aan kunt snijden, dan is het wel aan het messcherpe blad van pampasgras. Dat geldt trouwens voor veel siergrassen: wie hiermee omgaat, kan maar beter tuinhandschoenen dragen.

Zo langzamerhand is het pampasgras aan eerherstel toe. Het mag dan wat stijf rechtop groeien - het blijft het meest imposante van alle siergrassen, met pluimen aan stengels van meer dan drie meter lengte.

Roze pluimen

Nu lijden veel tuiniers aan hoogtevrees. Wie drie meter wat te hoog vindt, zou kunnen kiezen voor pumila, een gedrongen variëteit die het met twee meter wel voor gezien houdt. Er bestaat ook een vorm met roze pluimen die er op plaatjes altijd beter uitziet dan in het echt.

De bloempluimen worden speciaal voor catalogi met fotoshop wat donkerder van tint gemaakt, maar in werkelijkheid is het roze nogal flets. Een variëteit die wel de moeite waard is luistert naar de naam ‘gold band’, met een goudgele lengtestreep in het blad.

Laatbloeiers

Siergrassen bloeien laat; hun climax valt in het najaar. Wie ze wil combineren met bloeiende vaste planten, moet dus op zoek gaan naar laatbloeiers, zoals vuurpijlen of helianten. Ook kun je ze gebruiken als achtergrond voor de rode of oranje bottels van de rimpelroos.

Pampasgras moet je in het voorjaar planten. Ook als je een bestaande pol wilt scheuren, kun je dat beter laat in de lente doen dan in de herfst. De bloempluimen blijven de hele winter overeind staan, maar in maart komt dan toch het moment waarop je de tuinhandschoenen moet aantrekken om het gras terug te knippen.