Op deze manier kun je hout, kunststof én metaal met dezelfde verf schilderen

Een goede vriendin van mij laat eindelijk haar droom in vervulling gaan. Ze heeft, samen met haar vriend, een klushuis gekocht. Een aantal dingen laten ze door een aannemer doen. Daarnaast doen ze klussen zelf, zoals het schilderwerk. Ik fungeer als vraagbaak en sparringpartner.

Een prangende vraag ging over het schilderwerk. Het was meer een probleemstelling: ,,Hiek, we willen binnenshuis kunststof, metaal en hout schilderen.’' De oplossing was simpel: ,,Dat kun je allemaal met dezelfde pot lakverf doen!’' Mijn vriendin vertelde het goede nieuws aan haar vriend. Die geloofde er geen snars van en wilde een second opinion. Het klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn. Gelukkig was de ‘second opinion’ het eens met mijn advies.

Voorbehandelen

Je vraagt je natuurlijk af waar het addertje onder het gras zit. Het is vooral belangrijk hoe je de ondergrond voorbehandelt, zodat je die kunt schilderen. Vandaag richten we ons vooral op het schilderen van kozijnen, deuren en ramen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Ontvetten

Welke ondergrond je ook wil schilderen, je moet hem altijd eerst ontvetten! Bij voorkeur niet chemisch, maar milieuvriendelijk. Metaal en kunststof hoef je eigenlijk alleen te matteren. Dat kun je doen met een Scotch-Brite sponsje. Hout moet je schuren. Daarna maak je de ondergrond stofvrij met ontvetter.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Primer

Gebruik altijd een primer of grondlaag. Die maakt de hechting net iets beter, het schildert lekkerder en ik vind dat de opbouw van de lagen voor een mooier eindresultaat zorgt. Dit betekent dat je in totaal drie lagen primer moet aanbrengen. Check of het product geschikt is voor jouw ondergrond.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Mengen

Laat de primer of grondverf eventueel al op kleur mengen als het contrast tussen de oude en nieuwe kleur erg groot is, bijvoorbeeld van heel licht naar heel donker, of andersom. Dan krijg je een prachtige dekking en zie je in een vroeg stadium of je de kleur mooi vindt.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Lakverf

De grondverf heeft natuurlijk niet de kwaliteit van de lakverf, dus probeer daar doorheen te kijken. Vind je de kleur toch niks, dan kun je nu nog ietsje afwijken zonder dat je het werk voor niets gedaan hebt. Laat de lakverf daarom daarna pas in de juiste kleur mengen.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'custom kunststof' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis