Op zoek naar een huis? Wat dacht je van dit afgebrande optrekje in Dordrecht

‘Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 15 mei een bod uitbrengen’, is te lezen bij de omschrijving van het huis. Voor makelaar Ard Maters was het ook de eerste keer dat iemand zo’n huis via hem wilde verkopen. ,,Iemand moet het geld en de middelen hebben om het helemaal op te knappen, want het is nu volledig onbewoonbaar”, vertelt hij.

Twee keer in brand

De woning werd in juni getroffen door een brand. Tot twee keer toe moesten de hulpdiensten uitrukken om het vuur te doven. De brand brak even voor middernacht uit, op dat moment was er niemand in de woning aanwezig. De meldkamer besloot direct twee blusvoertuigen naar het adres te sturen.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar rond 04.00 uur werden de hulpdiensten opnieuw opgeroepen. Volgens de politie laaide het vuur weer op tussen het plafond. Op dat moment heeft de brandweer besloten het plafond eruit te halen en opnieuw te blussen.

In het expertiserapport dat is opgemaakt voor de schade, is te lezen dat je voor herstelkosten moet rekenen op zo’n 174.700 euro. Zo goed als alles moet vervangen worden.

Wie koopt dat?

,,Vaak zie je dat dit soort woningen door handelaren wordt opgekocht”, weet Maters te vertellen. ,,Die kunnen het dan opknappen.” Bezichtigen is trouwens niet mogelijk. Je koopt het huis op basis van het rapport en de foto’s die gemaakt zijn. ,,Dat gebeurt bij huizen die geveild worden ook.’’ De Dordtse makelaar twijfelt er niet aan óf het verkocht wordt: ,,Ik heb de eerste reacties zelfs al binnen. We gaan zien wat eruit komt.’’

Volledig scherm Afgebrand huis aan de Vossiusstraat in Dordrecht staat te koop. © Funda

