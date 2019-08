Op zoek naar een studentenkamer? Dit zijn de valkuilen én tips

Hij wil maar zeggen: als je in augustus pas op zoek gaat, ben je eigenlijk te laat. ,,We zien het wel vaak gebeuren. Eerst vakantie vieren nadat je bent geslaagd en je daarna pas oriënteren. Maar bij ons kun je je al vanaf 1 november voor het daaropvolgende jaar inschrijven en die inschrijftijd telt mee bij de toewijzingen. Toch heb ik wel een aantal tips voor de studenten die nu zoeken.”



Waar begin je met zoeken?

,,Begin met oriënteren op de lokale huizenmarkt. Is er een sociale studentenhuisvester? Kijk daarvoor op Kences. Welke commerciële bedrijven zijn er die kamers aanbieden? Je kunt dat goed googlen. Kamernet.nl is een populaire site, maar veel steden hebben ook Facebookgroepen (voorbeeld) en die zijn heel actief. Nieuwe studenten hebben tegenwoordig soms geen Facebook, dat is meer iets waar hun ouders op zitten. Maar voor het zoeken naar een kamer is het nuttig om direct in contact te komen met huisgenoten. Het is een manier om te netwerken.”



Hoe gaat dat netwerken?

,,Nou, dat is natuurlijk lastig als je uit een andere woonplaats komt en nog helemaal geen kennissen hebt in de nieuwe stad. Maar kijk eens in je omgeving. Er is altijd wel iemand die iemand kent die in de stad woont en in zijn of haar omgeving wil rondvragen. We hebben er in Nijmegen onderzoek naar gedaan en daaruit bleek dat de meeste studenten via via een kamer vinden. Je kunt ook alvast naar een studentenvereniging mailen of bellen om te informeren of ze iets weten. En de introductieweek is een uitstekende mogelijkheid om mensen te leren kennen.”