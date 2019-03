Opera Pietje toont het pronkstuk van zijn interieur: ‘Luisteren naar de goeie ouwe tijd’

In het ouderlijk huis, waar hij al 82 jaar woont, lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Van de bloemetjesbank tot het gehaakte kleedje over de bijzettafel. ,,Het ziet er nog hetzelfde uit als vroeger, nog steeds even gezellig”, lacht Piet. Hij kijkt dan ook met een warm hart terug naar de tijd dat hij er nog met zijn ouders woonde. ,,Samen met mijn vier jongere broers sliep ik op zolder, mijn zus had haar eigen slaapkamer. Het was een geweldige tijd. Vroeger kon alles.”

Dikke koek

Vooral de zondagen laten de glimlach op zijn gezicht extra breed worden. ,,‘s Morgens lekker eten, dan bakte ik een dikke koek of heerlijke karbonades. Daarna gingen we met onze vader en moeder naar de markt. Dat was echt een feestje. Het enige uitje van de week.”

Het gezin had het de eerste jaren na de oorlog niet breed. Piet zorgde daarom niet alleen voor zijn broers en zusje, maar hielp later ook zijn ouders met hun handel op de markt. ,,We struinden de straten af en hoopten wat moois te vinden. Kunst en kitsch, noem je dat tegenwoordig.”

Nooit meer weg uit de Jordaan