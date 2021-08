Oplichters 'verhuren' huizen van woningcorporaties: ‘Ze profiteren van de drukte op de markt’

Groene én blauwe daken zijn razend populair: ‘Ik heb altijd een stukje natuur bij de hand’

12 juli Een koelere woning in de zomer, minder geluid en meer insecten, vogels en vlinders in de buurt. Het is een kleine greep uit de voordelen van een groen dak boven je hoofd. Steeds meer gemeenten hebben een aardige pot subsidiegeld klaar staan voor het vergroenen van de daken.