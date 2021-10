Oplichting bij studentenkamers: 'Ik ben 1400 euro kwijt'

Even schrikken: woningcor­po­ra­tie meldt per ongeluk energiecon­tract huurders af

19 oktober 23 huurders van woningcorporatie Laurentius in Breda zijn in de afgelopen twee weken met de schrik vrijgekomen. Door een fout werd hun woning plotseling afgemeld bij de energieleverancier. ,,En dat in deze tijd van stijgende gasprijzen.”