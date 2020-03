Opnieuw record aantal hypotheekaanvragen, enkele rentepercentages omlaag

Verrassend

Volgens De Hypotheekshop is het verrassend dat de eerste weken van de coronacrisis zo’n groei laten zien. Vooral starters lijken de crisis aan te grijpen om een huis te kopen, nu de concurrentie met andere huizenkopers wat lager is. Vooralsnog lijkt de huizenmarkt dus nog geen negatief effect te hebben van de coronamaatregelen. Bezichtigingen gaan veelal door via beeldbellen. De werkloosheid is nog steeds laag (zo’n 3 procent), waardoor simpelweg veel mensen de mogelijkheid hebben om een huis te kopen.



Naar de beweegredenen van huizenkopers in deze coronacrisis is geen onderzoek gedaan, maar Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop schat in dat er een groep huizenkopers is die door de crisis (nog) niet wordt geraakt. ,,Dat tekort van 300.000 woningen is niet ineens weg. Misschien zijn er geen twintig of dertig gegadigden voor een woning, maar nog wel voldoende om het huis te kunnen verkopen.”