Opvallend: appartementen nieuwbouw duurder dan gezinswoningen

In het eerste half jaar van 2020 zijn iets meer nieuwbouwhuizen verkocht dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van NVB Bouw. Opvallend is dat appartementen duurder zijn dan eengezinswoningen, wat vooral iets zegt over de locaties waar flats momenteel worden gebouwd.

Het grote woningtekort zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwbouw onverminderd hoog blijft. Wel nemen de risico’s toe. De prijzen zijn hoog, terwijl door de economische malaise juist de vraag in het goedkope segment enorm toeneemt, zo schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in het onderzoek.

Kopers van nieuwe woningen laten zich niet afschrikken door de coronacrisis. In het eerste half jaar zijn er 16.553 nieuwbouwwoningen verkocht: 4.386 appartementen en 12.167 eengezinswoningen. Die cijfers zijn verzameld bij verstrekkers van afbouwgarantie. De gemiddelde verkooptijd staat op 85 dagen. Dat duidt volgens woningmarktonderzoeker Jannes van Loon op een krappe markt. Kopers hebben weinig keuze.

Duur

Het zijn dan ook vooral kopers met een hoog inkomen die zich überhaupt een nieuwbouwhuis kunnen permitteren. Ruim 70 procent van de in 2020 verkochte nieuwbouwwoningen is duurder dan 392.000 euro. Om deze woningen te kunnen kopen is een bruto jaarinkomen van minimaal 74.000 euro nodig, of een flinke overwaarde van een vorig huis.

Toch komt er een einde aan de snelle prijsstijgingen van de laatste vier jaar, vooral bij eengezinswoningen. Waar deze van 2014 tot 2018 met gemiddeld 12 procent per jaar stegen, was de prijsstijging in het laatste jaar met 3 procent veel gematigder. Bij appartementen zwakte de prijsstijging ook af, maar bleef met een stijging van 7 procent toch behoorlijk hoog. Daardoor waren appartementen (gemiddeld 424.000 euro) duurder dan eengezinswoningen (389.000 euro).

,,Wij verbaasden ons daar ook over”, aldus Van Loon tegen deze site. ,,Het komt doordat de meeste flats worden gebouwd in stedelijk gebied waar de markt oververhit is, zoals in Amsterdam en Rotterdam. Er wordt vooral voor de bovenkant van de markt gebouwd. Dat zorgt natuurlijk wel voor doorstroming, maar het is beter voor de markt als er ook betaalbare nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Er zit nu te veel spanning op.”

